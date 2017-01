De inflatie in de eurozone is het hoogst sinds drie jaar. (Foto: Getty Images)





Het inflatiecijfer is het hoogste sinds september 2013, toen was de inflatie ook 1,1%. De hogere dan verwachte stijging brengt de inflatie dichter bij de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Mario Draghi, ECB-topman, zegt dat hij verwacht dat het streven van iets minder dan 2% in 2018 of 2019 zal zijn bereikt.De stijging van vorige maand is vooral gestuwd door hogere prijzen van energie, die in vergelijking met december 2015 met 2,5% omhoog zijn gegaan. De eerste stijging is de eerste in meer dan een jaar. De energieprijzen zijn gestimuleerd door het besluit van het oliekartel Opec om de productie te verminderen.Voedsel, alcohol en tabak zijn vergeleken met een jaar 1,2% gestegen, terwijl ook de diensten 1,2% duurder zijn dan een jaar geleden.De stijging zal helpen om de vrees weg te nemen dat de eurozone zou kunnen belanden in deflatie, waardoor de economische groei zou kunnen verzwakken. Ofschoon de hoofdinflatie fors is gestegen in december, is de kerninflatie – zonder de prijzen van producten als energie en voedsel die worden aangedreven door de wereldmarkt –slechts licht gestegen, van 0,8% naar 0,9%. Volgens analisten zou de kleine stijging kunnen betekenen dat de sprong in de inflatie van korte duur is.Een afzonderlijk onderzoek van IHS Markit toont echter dat de economie van de eurozone in december het snelst is gegroeid in meer dan vijf en een half jaar. Het onderzoek zegt ook dat de productie kosten - welke bedrijven vragen voor hun producten - voor de tweede opeenvolgende maand is gestegen en op het steilste tempo sinds juli 2011. "De onderzoeksgegevens suggereren een BBP groei van 0,4% in het vierde kwartaal", aldus hoofdeconoom Chris Williamson van IHS Markit. "De zorg is dat de binnenlandse vraag waarschijnlijk gematigd blijft in de loop van 2017 zolang de politieke onzekerheid overheerst, wat resulteert in een ander jaar van tegenvallende groei in de regio als geheel."