Ricardo K. (28) alias 'Borsu' en 'Bigiman' die op vrijdag 23 december de 23-jarige voetganger Loyd Kharagitsing dodelijk heeft aangereden, is door de politie van ressort Centrum opgespoord en aangehouden.Na een oproep van de politie om informatie uit de gemeenschap, is na een verkregen en uitgewerkte tip de autobestuurder op zijn werkplek aangehouden. Hij had nabij de kruising van de Letitia Vriesdelaan en de Henck Arronstraat de voetganger aangereden en in hulpeloze toestand achtergelaten.'Borsu' werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau, alwaar hij een volmondige bekentenis aflegde. Hij verklaarde uit angst de plek van het ongeval te hebben verlaten. 'Borsu' is niet in het bezit van een geldig rijbewijs.Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.