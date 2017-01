Familieleden van gedetineerden zijn naarstig op zoek naar informatie over hun naasten na de gevangenis rel in de Braziliaanse stad Manaus. (Foto: Reuters)





Minister van Justitie, Alexandre de Moraes, heeft gezegd dat de autoriteiten snel zullen handelen om de bendeleiders te identificeren en over te plaatsen uit de overvolle gevangenis in de afgelegen staat Amazonas. Bij de rel die 17 uren heeft geduurd zijn veel van de gedode gedetineerden onthoofd en in stukken gesneden. Het is de ergste gevangenis-opstand in een Braziliaanse gevangenis sinds 1992.De moorden hebben zich voorgedaan in een vete tussen rivaliserende criminele facties, de First Capital Command (PCC) van Sao Paolo en een lokale Amazone misdaad groep Family of the North (FDN). De groepen zijn verwikkeld in een langdurig geschil over het beheer van de gevangenissen, drugshandel routes, en het grondgebied in de regio dat wordt beheerd door drugsgeweld.Met machete zwaaiende bendes hebben gevangenen onthoofd en hebben hun lichamen over een muur van de gevangenis gegooid. Het complex huisvestte drie keer zoveel gevangenen als waarvoor het was gebouwd in 1982. De politie had de jacht geopend op meer dan 100 gevangenen die tijdens de rellen uit de gevangenis waren ontsnapt.Tientallen mensen stonden dinsdag nog buiten het lijkenhuis in Manaus om uit te vinden als hun familieleden onder de doden waren. Sara Santos (36) zegt dat ze op zoek was naar nieuws over haar 23-jarige broer, die in de gevangenis was voor drugshandel. "Niemand weet wie levend is of dood," vertelt Santos aan de Associated Press.De autoriteiten van Amazonas hebben gezegd dat gezinnen een vergoeding zullen krijgen voor de moord op hun familieleden in de gevangenis. De eerste lichamen van slachtoffers zijn gisteravond overhandigd aan familieleden.Met meer dan 600.000 gevangenen, heeft Brazilië de vierde grootste gevangenis bevolking in de wereld na de Verenigde Staten, China en Rusland. De gevangenissen zijn al lange tijd aan de kaak gesteld door mensenrechtenorganisaties voor geweld en ernstige overbevolking. Maandag zijn vier gevangenen dood aangetroffen in een andere gevangenis in het landelijk gebied van Manaus. De autoriteiten waren niet in staat om te zeggen of er een rel was geweest.In 1992 kwamen tijdens een gevangenisopstand in Carandiru in Sao Paolo 111 gevangenen om het leven. De meesten waren ongewapend en werden bijna allemaal gedood door de militaire politie toen ze de gevangenis bestormden na een rel.