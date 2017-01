Zakenman Jovenel Moise is uitgeroepen tot winnaar van de Haïtiaanse presidentsverkiezingen. (Foto: Reuters)





De voorlopige raad heeft gezegd dat Moise met een meerderheid van 55,6% van de stemmen de winnaar was. De opkomst bij de stembusgang was laag, 21%.Moise, die eerder een weinig bekende zakenman, werd gekozen om namens de Tet Kale partij van voormalige president Michel Martelly, te gaan voor het presidentschap. Martelly zijn termijn eindigde zonder dat er nog een gekozen opvolger was.De 48-jarige president-elect heeft een bacoven-exportbedrijf, dat hij ziet als een model voor plattelandsontwikkeling. Tijdens de verkiezingscampagne heeft hij zichzelf als 'Banana Man’ gepresenteerd. Hij zal naar verwachting op 7 februari worden beëdigd en neemt dan over van interim-president Jocelerme Privert die in 2016 aan de macht kwam.Bij de verkiezingen in oktober 2015 was Moise ook als winnaar uit de bus gekomen, maar een onafhankelijke commissie heeft die uitslag nietig verklaard op basis van massale fraude. Bij de verkiezingen van november vorig jaar zijn geen grote incidenten gemeld. "Er was geen massale fraude bij de verkiezingen. Er waren onregelmatigheden die geen invloed hadden op het verkiezingsproces", aldus de Kiesraad.Tegenstanders protesteren echter tegen de aankondiging van de raad. Moise zou van de 26 andere kandidaten de meeste stemmen hebben gehaald. Volgens Nicole Simeon, woordvoerder van de raad, heeft Moise’s naaste rivaal 19,5% van de stemmen gehaald.Aanhangers van andere toonaangevende kandidaten hebben uit protest tegen het besluit van de Kiesraad in de straten van de hoofdstad gelopen. De aanhangers van de Fanmi Lavalas parij hebben opgeroepen om hun presidentskandidaat aan te stellen, terwijl ook de aanhangers van de linkse kandidaat Jean-Charles Moise hebben geprotesteerd na de eerste resultaten van de verkiezingen van oktober 2015. In elk geval waren er voor de rest geen tekenen van significante onrust.Haïti worstelt met zijn heropbouw nadat een verwoestende orkaan het land in 2010 had getroffen. Bij het natuurgeweld zijn zo’n duizend mensen gedood en zijn meer dan een miljoen anderen overgeleverd aan humanitaire hulp.