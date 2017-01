Minister Jennifer van Dijk-Silos





De minister zegt in gesprek met Starnieuws dat vanmiddag over de sporttest een onderhoud is met korpschef Agnes Daniel erbij. De andere punten die spelen zullen later deze maand in een groepsgesprek worden besproken. Er ligt een voorstel op tafel over de sporttest, dat met de korpschef zal worden doorgenomen. De minister vindt ook dat de sporttest te rigide wordt toegepast. Dit heeft zij ook eerder te kennen gegeven.De bewindsvrouw heeft aangegeven aan het bondsbestuur dat het managementteam van het KPS een eigen verantwoordelijkheid heeft. Zaken horen eerst daar besproken te worden, in plaats van deze gelijk op het bord van de minister te leggen. "Voor informatie zal ik toch weer naar de korpschef gaan," merkt Van Dijk-Silos op. Er moeten betere communicatiestructuren worden uitgewerkt.Het eerste kwartaal van het jaar wil de minister zaken structureel opgelost hebben. Het grootste probleem is het human resource beleid en de bedrijfsvoering binnen het korps. Het gaat om zaken die jarenlang spelen, maar nu goed manifest zijn.De minister zegt dat het te vaak voorkomt dat de korpsleiding in het openbaar beledigd wordt door de bond. Zij heeft er nu geen issue van gemaakt, maar deze kwestie komt wel aan de orde op een later tijdstip. Het onderhoud met het bondsbestuur heeft van 12.00 tot 16.30 uur geduurd. Drie uur lang is gesproken over de agenda, waarna over het algemeen de gezondmaking van het KPS van gedachten is gewisseld. De bewindsvrouw vond het een goed gesprek. Het is duidelijk dat zaken gestructureerd moeten worden opdat het KPS met gemotiveerde politieambtenaren beter gaat functioneren.