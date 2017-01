Ruth Wijdenbosch





De negende Trefossa-lezing zal worden verzorgd door Ruth Wijdenbosch. De titel van de lezing is. De centrale vraagstelling daarbij zal zijn: Koesteren wij nog liefde voor de Surinaamse natie of is het eenieder voor zichzelf?De Henri Frans de Ziel Stichting houdt op vrijdag 13 januari de negende Trefossa-avond. De Trefossa-avond wordt jaarlijks, op of rond de geboortedag van Trefossa in samenwerking met de NV Self-Reliance gehouden. De avond werd in 2009 ingesteld als eerbetoon aan deze markante Surinamer en staat in het teken van waardering voor de Surinaamse literatuur waarvoor hij zich op bijzondere wijze heeft ingezet.Tijdens de Trefssa-avond 2017 zal ook de Trefossa cultuurprijs worden uitgereikt. Voor deze prijs komen in aanmerking Surinamers die minimaal drie jaar of langer actief zijn op het gebied van de productie van literatuur en daarin uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.De voorgaande Trefossa-lezingen werden verzorgd door: Hein Eersel en Eddy van der Hilst, Ronald Venetiaan, Denise Jannah, August Duttenhofer, Lila Gobardhan-Rambocus en Cynthia Abrahams.De brochure van de 8steTrefossa-lezing met als titelgehouden door Edwin, Marshall wordt op de Trefossaavond ook uitgegeven.