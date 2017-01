De focus zal worden gericht op ondernemingen, organisaties en instellingen om interne gedragsregels in te voeren en beleid te maken ter voorkoming van seksueel molest op de werkplek en ter bescherming van slachtoffers. De stichting geeft aan dat bedrijven, organisaties en instellingen voor hoger onderwijs voorlichting door haar kunnen laten verzorgen."Wij gaan werken aan de bewustwording binnen onderwijs- en arbeidsorganisaties en wij hopen dat ondernemers, directeuren en andere leidinggevenden ons uitnodigen om hun medewerkers, studenten, en collega's voor te lichten", zegt projectcoördinator Grace Boschman.Bij seksueel molest op de werkplek durven slachtoffers vaak geen grenzen aan te geven, omdat zij afhankelijk zijn van hun inkomen en dus van hun werkgever. Soms realiseert men zich niet dat dat hun collega's, leidinggevenden of klanten hen respectloos behandelen. Het gedrag van de ander wordt geaccepteerd “om de werksfeer niet te verpesten”. Veel slachtoffers van huiselijk geweld zitten door financiële afhankelijkheid of angst zó vast aan hun partner, dat zij hun eigen wensen niet meer durven uitspreken, zegt de stichting.Om een situatie te veranderen, moet je die eerst herkennen’, is het motto van Preventing Sexual Harassment in the Workplace and Domestic Violence Awareness, een project dat in oktober 2016 van start ging met ondersteuning van het Canada Fund for Local Initiatives. Stichting IHH werkt in dit project samen met universiteitsstudentes die in de problematiek van geweld tegen vrouwen zijn getraind in een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken.