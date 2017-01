Door alert optreden van de partner van een vrouw die beroofd werd in een winkel, kon Rakeshkoemar G. (30), een bekende van de politie, in verzekering gesteld worden. De politie van Zanderij die ingeschakeld werd, rekende de man in.Het onderzoek wees uit dat de verdachte zich in de winkel bevond. Hij moet een vrouw die inkopen deed, hebben gevolgd. Toen de vrouw zich naar de kassa begaf om af te rekenen, griste hij het geldbedrag uit haar handen en koos het hazenpad. Rakeshkoemar G. probeerde op een bromfiets weg te komen.De partner van de benadeelde die eveneens op een bromfiets buiten zat te wachten, reageerde op het hulpgeroep van de vrouw. Hij greep de dief gelijk vast, waarna omstanders hem te hulp schoten. De verdachte werd aangehouden tot de komst van de politie. Het geld is op hem gevonden en afgestaan aan de benadeelde die alsnog voor haar goederen kon betalen.De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau waar hij is voorgeleid en ingesloten, meldt de Public Relations van de politie.