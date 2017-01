Een vrouw van wie de identiteit nog onbekend is, werd in de vroege ochtend levenloos in een trens langs de Afobakaweg aangetroffen. Dit meldt de politie Public Relations.De politie van Paranam kreeg van de Centrale Meldkamer de melding dat een auto over de kop is geslagen aan de Afobakaweg. Bij aankomst troffen de wetsdienaren een personenauto onderste boven aan. Op het wegdek werd de bestuurder Perkash, die moeilijk aanspreekbaar was en van pijn kermde, aangetroffen.In de trens langs de weg werd het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen. In de directe omgeving werd eveneens een tas met documenten gevonden. De identiteit van het ontzielde lichaam is nog niet achterhaald.Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat Perkash over de Afobakaweg reed. Hij kwam vanuit Brokopondo richting Paranam. Ter hoogte van mast 1 geraakte hij bij het beschrijven van de bocht van de weg. Hij kwam tegen de vangrail aan en ramde vervolgens een elektriciteit mast.Het vermoeden bestaat dat Perkash onder invloed van alcohol heeft deelgenomen aan het verkeer. Bij een poging van de wetsdienaren informatie te verkrijgen sloeg de bestuurder slechts wartaal uit. Hij sprak over een 3e persoon die ook in het voertuig zou zijn geweest. Van deze vrouwpersoon ontbreekt elk spoor.Per ontboden ambulance is Perkash vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis. Er zal eveneens een bloedtest van hem worden afgenomen.Het ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.