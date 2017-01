De politie in Manaus is op zoek naar voortvluchtige gedetineerden die zondag zijn ontsnapt. (Foto's: AFP)





Inmiddels hebben families zich verzameld buiten het lokale lijkenhuis om de slachtoffers te identificeren. Sommigen zijn onthoofd. Het geweld is zondag begonnen en is 17 uren later geëindigd. Het was de dodelijkste gevangenis rel in jaren in Brazilië.Volgens functionarissen zijn de rellen in het Anisio Jobim Penitentiair Centrum, het grootste in Amazonas, aangewakkerd door gevechten tussen rivaliserende bendes over de controle van de gevangenissen en drugs routes. "Dit was een ander hoofdstuk in de stille en meedogenloze oorlog van de drugshandel," vertelde secretaris Sergio Fontes van de Openbare veiligheid aan journalisten.De botsingen, voegde hij eraan toe, leken te gaan tussen de leden van de Familie van het Noorden (FDN), een krachtige lokale bende, en rivalen uit de First Capital Command (PCC), de grootste bende van Brazilië, waarvan de basis is in Sao Paulo, in het zuidoosten. Verondersteld wordt dat FDN gevangenen van PCC heeft aangevallen in opdracht van de in Rio de Janeiro gevestigde Red Command (CV) drugsbende, de op een na grootste van het land.Toen de opstand begon, werden zes onthoofde lichamen geworpen over de omheining van de gevangenis. De opstand is maandag geëindigd toen de gevangenen hun wapens hebben ingeleverd en de laatste twaalf bewakers die ze hadden gegijzeld hebben vrijgelaten.Foto’s toonden opgestapelde bebloede en verbrande lichamen op een betonnen gevangenis erf en in karren. Een onderzoek van de politie na de opstand heeft geresulteerd in de vondst van een aantal vuurwapens en tunnels. Brazilië heeft 's werelds vierde grootste gevangenis bevolking, met ongeveer 600.000 gevangenen. Overbevolking vormt een ernstig probleem en gewelddadige rellen komen regelmatig voor.De capaciteit van het Anisio Jobim Penitentiair Centrum is voor 454 gedetineerden, maar het herbergde op het moment van de rel 1.224 mensen. In 1992 heeft een opstand in de Carandiru gevangenis in Sao Paulo 111 levens van gevangenen geëist. Ze zijn bijna allemaal door de politie gedood toen deze de gevangenis heroverde.