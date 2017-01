Vp Equatoriaal Guinea voor berechting in Frankrijk is een verzamelaar van Michael Jackson memorabilia en dure auto's. (Foto's: AFP)





Teodorin Obiang Nguema wordt ervan beschuldigd dat hij een herenhuis en sportwagens in Frankrijk heeft gekocht met een fortuin dat is vergaard uit publieke middelen van het olierijke Equatoriaal-Guinea. Een advocaat van Obiang, de zoon van de president, ontkent dat hij een "grote bandiet" is.De rechtszaak is de eerste sinds Frankrijk een onderzoek is gestart naar de Afrikaanse leiders die worden beschuldigd van het illegaal verwerven van rijkdom. Het proces komt na een bijna tien jaar durende campagne van anti-corruptie groepen die eisen dat Frankrijk optreedt tegen leiders die worden verdacht van het wegmoffelen van hun 'buit' in Europa.De zes verdiepingen tellende villa in Parijs van Obiang heeft een geschatte waarde van meer dan US$ 100 miljoen. Het gebouw ligt aan de Avenue Foch, in één van de meest prestigieuze wijken van de Franse hoofdstad. Het onderkomen beschikt over een bioscoop, een spa, kapsalon en kranen bedekt met bladgoud, meldt persbureau AFP.De advocaat van Obiang, Emmanuel Marsigny, heeft de rechtbank om uitstel van het proces gevraagd. Hij zegt dat hij meer tijd nodig heeft om de verdediging van zijn cliënt voor te bereiden. "Geloof me, de heer Nguema is geen grote bandiet. Hij wil gewoon handelen naar zijn rechten," citeert Associated Press (AP) Obiang’s advocaat.De advocaat van corruptie waakhond Transparency International, William Bourdon, vertelde het hof dat het proces voortgang moet vinden en dat de verdediging de rechterlijke macht door "opportunistische" en "kwaadaardige" manoeuvres probeert te "verlammen", bericht AP.De regering van de West-Afrikaanse Staat heeft een verzoek bij het Internationaal Hof van Justitie ingediend om het proces te voorkomen en pleit dat Obiang diplomatieke immuniteit heeft. De rechtbank van de Verenigde Naties heeft het verzoek vorige maand afgewezen.In november hebben Zwitserse autoriteiten elf auto’s die het eigendom zijn van Obiang in beslag genomen. Ze beschuldigen hem van het witwassen van geld. Onder de in beslag genomen voertuigen is een Porsche ter waarde van meer dan US$ 830.000 en een Bugatti Veyron, waar een prijskaartje van US$ 2 miljoen aan hangt.Obiang heeft in 2014 als onderdeel van een schikking ingestemd om een herenhuis in Malibu, een Ferrari en Michael Jackson memorabilia te overhandigen aan de Amerikaanse autoriteiten. De Verenigde Staten had vorderingen ingediend tegen zijn Amerikaanse bezittingen ter waarde van meer dan US$ 70 miljoen, omdat deze zouden komen uit corruptie-inkomsten.Equatoriaal-Guinea is een klein land aan de westkust van Afrika, dat in 1995 stuitte op grote olievoorraden. Het grootste deel van de bevolking leeft echter nog steeds in armoede. President Teodoro Obiang Nguema is de langstzittende leider van Afrika. Hij greep in 1979 naar de macht, en bevorderde zijn zoon in 2012 tot vicepresident. Volgens Obiang’s advocaat Marsigny heeft zijn cliënt altijd gezegd dat “hij het geld legaal heeft verdiend in zijn land.”