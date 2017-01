De eerste verkeersdode voor dit jaar is genoteerd op de Afobakaweg. Vannacht rond drie uur is een auto over de kop geslagen.Starnieuws verneemt dat een inzittende ter plekke het leven heeft gelaten. Het verkeersongeval vond plaats ter hoogte van Suralco.Er zijn nog geen bijzonderheden bekend. Zoals gebruikelijk wordt het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen.