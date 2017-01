Een man die bij de politie in Albina aangifte had gedaan, zag Foofoo alias 'White' in zijn T-Shirt en een joggingbroek rondlopen. Hij schakelde de politie in die de verdachte aanhield, meldt de politie Public Relations.White wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal van drie tassen met kledingstukken en schoeisel uit een voertuig. White verklaarde bij de voorgeleiding dat hij de kledingstukken heeft gekocht bij zijn neef. Deze neef bracht samen met een vriend de nacht door bij hem. Het tweetal had drie grote markttassen bij zich met kleding en schoeisel.Bij een ingesteld onderzoek in de woning is een van de markttassen met klerenhangers aangetroffen en in beslag genomen. White gaf aan deze van zijn neef te hebben gehad. Hij is ingesloten.