Het Anisio Jobim Penitentiair Centrum is het grootste in de staat Amazonas. (Foto: Getty Images)





De gevangenen hebben hun wapens ingeleverd en hebben de laatste twaalf bewakers die ze hadden gegijzeld, vrijgelaten. Een kapelaan van de gevangenis zegt dat de rellen zijn begonnen na een gevecht tussen rivaliserende bendes. Een aantal gevangenen is naar verluidt ontsnapt. Brazilië heeft 's werelds vierde grootste gevangenis bevolking. Er zijn 600.000 gedetineerden en vormt overbevolking een ernstig probleem.Toen de rel zondagmiddag begon, werden zes onthoofde lichamen geworpen over de omheining van het Anisio Jobim Penitentiair Centrum, het grootste in de staat Amazonas. De gevangenis werd gebouwd voor 454 gevangenen, maar er wordt verondersteld dat er bijna 600 gedetineerden in zaten. De laatste beschikbare cijfers dateren van oktober en suggereren dat er toen 585 gedetineerden in de gevangenis waren.Gevechten tussen rivaliserende bendes resulteren vaak in de dood van tientallen gevangenen. De bendeleden achter de dodelijke rellen zijn vaak afkomstig van gewelddadige binnenstedelijke gebieden van Rio de Janeiro en Sao Paulo die al naar gevangenissen in verre staten zijn geplaatst om de bendes op te breken.Het aantal dodelijke rellen in deze staten toont echter dat deze strategie niet volgens plan heeft gewerkt, zeggen correspondenten. In oktober vorig jaar zijn minstens 25 gevangenen gedood in een gevangenis in Boa Vista, in de staat Roraima. Zeven jongeren kwamen ook om in een rel in Caruaru in de staat Pernambuco.