Robbi Lachmising, directeur SLM





“We moeten onze organisatie op alle onderdelen efficiënt maken en houden,” zegt Lachmising aan Starnieuws. “De kosten moeten worden beheerst, onze maintenance moet worden versterkt om meer van het vliegtuigonderhoud weer in eigen huis te kunnen doen,” somt hij op. Hij wijst erop dat de regionale vloot van het bedrijf in het komend boekjaar moet worden vervangen en dat dit tegelijkertijd moet passen in het beleid dat zij voor de langere termijn uitzetten. SLM is van bijzonder belang voor het handels/economisch, overheids- en sociaal recreatief verkeer met de regio.Lachmising is in juli vorig jaar na veertien jaar weer aangetreden als directeur van het vliegbedrijf. Hij heeft een contract voor een jaar. Terugblikkend op het afgelopen jaar zegt hij dat het bedrijf gedurende jaren te kampen heeft gehad met zeer hoge brandstofkosten, waardoor achtereenvolgende jaren verliezen zijn geleden. “Onze reserves zijn uitgeput.” Hij geeft mee dat het voorlopige resultaat over het vorig boekjaar 2015/2016 en het lopend boekjaar 2016/2017 door de lagere brandstofkosten een positief resultaat laten zien. “Desondanks moeten wij qua liquiditeit sterk de nadruk leggen op het realiseren van besparingen op zowel de vliegoperationele, als de algemene beheerskosten.”Hij dankt het personeel voor de inspanningen die het elke dag levert om het bedrijf voort te stuwen. “Ik vraag van u eenzelfde grote inspanning om de opbrengsten uit het passagiers- en vrachtvervoer, op zowel de Mid-Atlantische als regionale routes, omhoog te stuwen.” Lachmising zegt dat de SLM haar marktaandeel moet terugwinnen op zowel de Mid-Atlantische route als regionale routes.