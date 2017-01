De politie Public Relations bevestigt dat een vrouw (40) op zaterdag 31 december het leven heeft gelaten tijdens de Pagara Estafette in de binnenstad.De vrouw die volgens verklaring van haar man aan astma leed, voelde zich op een bepaald moment onwel en raakte bewusteloos.Een arts die in de omgeving was verleende samen met andere omstanders hulp, maar het mocht niet baten.