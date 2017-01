Hij was sinds de aanrijding niet aanspreekbaar en is op oudejaarsdag overleden op de afdeling Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis. Kegan was op de fiets en kwam in botsing met een auto.Het aantal verkeersdoden vorig jaar is fors hoger dan het jaar ervoor. In 2015 zijn 59 verkeersdoden genoteerd. 2016 heeft zestien meer dodelijke slachtoffers geëist.