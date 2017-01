Mannen leggen bloemen buiten de nachtclub Reina in Istanbul waar op nieuwjaar een aanslag is gepleegd. (Foto's: Reuters)





Minstens 600 feestvierders waren in de vroege uren op zondag in de Reina nachtclub in Istanbul toen de schutter al la dol begon te schieten. IS wordt gezien als de motor van de recente aanslagen in Turkije. Istanbul strijdt tegen de groep in buurland Syrië. De militante groep zou verantwoordelijk zijn voor minstens twee aanslagen in het afgelopen jaar in Turkije.In zijn verklaring beschuldigt IS Turkije van het vergieten van bloed van moslims door “zijn luchtaanvallen en mortieraanvallen" in Syrië. Er zijn meer details over de aanval in de nachtclub vrijgegeven. De schutter zou tot 180 kogels hebben afgevuurd. Hij kwam met een taxi naar de club en haalde er een geweer met lange loop uit de kofferbak. De aanvaller heeft willekeurig op mensen gevuurd gedurende zeven minuten. De eerste dodelijke slachtoffers waren een bewaker en een reisagent bij de ingang van het gebouw.Volgens berichten heeft de schutter zijn jas van zich afgeworpen voordat hij vluchtte tijdens de chaos. Turkse media citeren politiebronnen die zeggen dat hij vermoedelijk uit Oezbekistan of Kirgizië komt. Er is een klopjacht ingezet naar de aanvaller.President Recep Tayyip Erdogan heeft groeperingen zoals IS ervan beschuldigd dat zij proberen "chaos te creëren". Hij voegt eraan toe: "Ze proberen ... onze mensen te demoraliseren en ons land te destabiliseren." Turkije kijkt terug op een bloedige 2016 met een reeks aanvallen, sommige uitgevoerd door Koerdische militanten. Maar een dag voor de verklaring van IS, heeft de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) zich snel gedistantieerd van de aanval op de nachtclub. Ze stelde dat zij zich “nooit zou richten op onschuldige burgers.”Zevenentwintig van de slachtoffers waren buitenlanders, onder wie burgers uit Israël, Rusland, Frankrijk, Tunesië, Libanon (3), India (2), België, Jordanië (2), Irak (3) en Saudi-Arabië (7). Volgens Indiase media was Bollywood-regisseur en producent Abis Rizvi onder de dodelijke slachtoffers. Een van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Er zijn minstens 69 gewonden opgenomen in het ziekenhuis, drie van hen zijn er ernstig aan toe.De discotheek, die is gevestigd op de oevers van de Bosporus, is één van de meest trendy locaties van Istanbul en is populair bij buitenlanders. De nachtclub wordt vaak bezocht door zangers en sportsterren. Sommige gasten zijn tijdens de aanval op nieuwjaarsdag in het water gesprongen om te ontsnappen aan de schutter.