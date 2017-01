Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons





In 2016 zijn de positieve effecten van de institutionele versterking nog duidelijker geworden in de kwaliteit en de kwantiteit van het werk, merkt Simons op. "In overleg zijn we de weg naar een nieuwe werkwijze ingeslagen, waarbij wetten diepgaand worden behandeld in de commissie die ook een of meer openbare vergaderingen houdt met de betrokken ministers, waarna uitgebreid verslag wordt uitgebracht aan de overige leden. Het eindverslag is sinds kort ook voor het publiek beschikbaar op de website van DNA. Hierdoor kan de behandeling in de plenaire openbare vergadering veel korter, omdat daarin slechts nieuwe inzichten en aanvullende opmerkingen hoeven te worden besproken," legt de Assembleevoorzitter uit.De invoering van deze werkwijze moet de volksvertegenwoordiging in staat stellen de achterstand in te lopen in ordenende en productie bevorderende wetgeving, die in vele decennia is ontstaan. "Ook zal het, door de efficiënte behandeling van wetten, ons in staat stellen enkele themavergaderingen per jaar te houden waarin belangrijke beleidsissues met de regering kunnen worden besproken. Eind maart wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd."Behalve de 'Anti-Corruptiewet' hoopt de Assembleevoorzitter reeds in januari een of meer wetten af te handelen, die in 2016 door de commissies zijn voorbereid voor openbare behandeling. "Ik denk daarbij aan wetgeving die nodig is voor de export van vlees, elektronisch handelsverkeer en dergelijke." De begrotingsbehandeling 2017 is verschoven naar eerste helft van februari. Het college moet eerst het Ontwikkelingsplan van de regering ontvangen. Daarna zijn twee tot drie weken nodig voor de commissies die de begrotingen moeten voorbereiden voor openbare behandeling.Wetten die onder andere worden verwacht in DNA, zijn de wet op de jaarrekening, de nieuwe comptabiliteitswet, de aanbestedingswet, de wet openbaarheid van bestuur, de wet op de staatsbedrijven, de huurwet, wetgeving om ons water te beschermen en het beheer door Suriname te regelen, belastingwetgeving voor een eenvoudiger en effectiever belastingsysteem, milieuwetgeving, onderwijswetgeving en verdere verbetering van het wetgevingskader voor ondernemen. "Dit zijn slechts enkele van de noodzakelijke wetten die ons moeten helpen onze nationale doelen te bereiken want met het uiten van wenselijkheden bereiken we die niet en dat hebben wel in de achter ons liggende decennia duidelijk gezien," stelt Simons. De wetten die worden verwacht, moeten van de regering komen, maar waar nodig zal ook via initiatiefwetten de indiening en behandeling in overleg met de regering worden bespoedigen.Dit jaar zal de communicatie met de samenleving verder worden verbeterd. DNA werkt aan een eigen tv-kanaal, waardoor naast live uitzendingen van vergaderingen, ook onder andere voorlichting over wetgeving zal worden gegeven. "Onze applicatie waarbij burgers meer aan hun behoefte aangepaste informatie kunnen opvragen, moet in de eerste helft van het jaar beschikbaar komen," kondigt de Assembleevoorzitter aan.De oppositie heeft kritiek geuit op het besluit dat er weinig spreektijd is bij behandeling van openbare vergaderingen, die vooraf zijn gegaan door openbare commissievergaderingen. De besluiten over de werkwijze bij de openbare commissievergaderingen zijn na verschillende momenten van bespreking en na een eerste evaluatie genomen door DNA, reageert Simons hierop. Ook het besluit om eind maart te evalueren, is genomen.