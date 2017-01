VHP-voorzitter Chan Santokhi





Zo reageert VHP-voorzitter Chan Santokhi op de nieuwjaarsrede van Bouterse. "De president heeft ons in zijn nieuwjaarsrede wederom blij gemaakt met een dooie mus", meent Santokhi. Een belangrijke belofte is dat het staatshoofd het roer zal omgooien en daadwerkelijk strijd gaat leveren tegen corruptie, hetgeen mede heeft bijgedragen aan de verarming van ons volk."President, dit is uw kans, het kost u en het volk geen koperen cent. Maak nu waar wat u op nieuwjaar heeft beloofd. Wij hebben de know how, hier zijn wij, gebruik ons in het belang van land en volk. Geen zand erover meer bij corruptiegevallen," zegt de voorzitter van de oranjepartij.1.Carolina brug: De claim van Ballast Nedam van bijkans 3,5 miljoen euro. Wat leidde tot een claim van het Nederlandse bedrijf van 3,5 miljoen euro. Volgens ex-minister Rabin Parmessar is 446.000 euro aan zogenoemde ‘leegloopkosten’ betaald voor het niet nakomen van een contract voor de bouw van de Carolinabrug. (Freelance Suriname)2. De Staat Suriname moet 'Opertech SL' US$ 10 miljoen aan schadeclaim betalen (Starnieuws)3. Elisa Carter ontving 1,5 miljoen euro voor voorbereidend werk ziekenhuis Wanica. (Nieuws Suriname)4. Ex-minister Ramon Abrahams laat zijn dienstwagen ombouwen voor SRD 155.000.5. Renovatie van de werkkamer van de directeur Civieltechnische Werken voor SRD 714.784,80.6. Ex-minister Ramon Abrahams verbouwt zijn werkkamer voor SRD 650.0007. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting huurt een pand voor SRD 12.400 per maand aan het Molenpad. (Starnieuws)8. Tot eind april 2013 was voor 330 miljoen US dollar aan onderhandse gunningen gegeven waardoor de staat 40 miljoen US dollar verlies heeft geleden.(Gajadien)9. Dubieuze aankoop van schoolboeken. Ruim 8.2 miljoen euro verspild.10. Dubieuze aankoop van ambassadegebouw in Frankrijk. 7 miljoen US dollar.11. RGD koopt perceel ten behoeve van Justitie en Politie. Als compensatie krijgt de eigenaar, Hendrik Ramdin, een bedrag van SRD 3.300.000 uitgekeerd. (Suriname Herald)12. Aankoop gebouw voor SRD 6.507.375, inclusief notariële en administratieve kosten in 2013. Het gaat om het perceel no 59 aan de Henck Arronstraat en het pand no 61. PG ingeschakeld (Starnieuws)13. Steve Meye, de geestelijk adviseur van Bouterse, ontvangt SRD 6000 per maand, alleen op afroep is hij beschikbaar.14. De regering sluit een deal met de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. Deze overeenkomst kost de overheid 135.000 US dollar per maand.15. De betaling van SRD 170.000 overuur vergoeding aan Henry Seedorf riekt naar corruptie.16. Kenneth Vaseur heeft gekocht als voorzitter van de raad van commissarissen van de EBS het perceel aan de Cornelis Jongbawstraat. Het terrein is 1251 m2 groot en is gekocht voor 1.795.000 euro tbv EBS (Starnieuws)17. Het eenzijdig stopzetten van het contract met SGS zal de overheid zo’n US$ 2,5 miljoen (Starnieuws)18. EBS schandaal. Het gaat om ruim twintig miljoen Surinaamse dollar.19. Carifesta schandaal. 2 x duurder. Nu blijkt dat zeker nog zo’n veertien miljoen Surinaamse dollar moet worden vereffend. Dat is ook ongeveer het bedrag waarmee de begroting is overschreden.20. Regering koopt gebouw voor Bufaz het voormalige gebouw van Radio KBC aan de Keizerstraat voor SRD 1,8 miljoen terwijl dat gebouw niet eens een waarde had van SRD. 800.000.21. Nederlands Bestuur en Management Consultancy (BMC)-bureau krijgt bijna een miljoen euro alleen voor administratief werk. Dit werk is niet afgemaakt.22. Voor het kabinet van president Desi Bouterse is een extra SRD 81 miljoen gevraagd voor dit jaar. Niet alleen de oppositie maar ookleden van de coalitie hebben vraagtekens hierover? (Starnieuws)23. Klakkeloze aankoop van drie boten tbv Kustwacht voor SRD 80 miljoen miljoen.23. De onnodige betaling aan consultancy treinspoor (spoorbedrijf Strukton).24. Geldverspilling Cassave bedrijf totaal SRD 5.2 miljoen.25. Claim van Venezuela Petrocaribe ???26. 4.050.000 Amerikaanse dollar (± SRD 22.132.500) gaat naar het bedrijf Broad Homes Industrial International Co. Ltd voor het bouwen van 0 (nul) huizen te Weg naar Zee.