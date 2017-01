De sporen die zijn aangetroffen in de woning van de bejaarde vrouw Toekinem Saridin zaterdag, doen vermoeden dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gebracht. De politie Public Relations deelt mee dat de vrouw alleen woonde.Zij had elke dag contact met haar familie. Toen de familie twee dagen niets van de vrouw had vernomen, werd het adres aangedaan. De woning werd potdicht aangetroffen. Besloten werd het slot van de voordeur open te breken. Bij de eerste stap in de woning merkten de familieleden ongeregeldheden. Zij schakelde gelijk de politie in.Ter plaatse trof de politie het levenloze lichaam van de vrouw aan. Het lijk is na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor de obductie. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.