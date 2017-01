SLM gaat samenwerken met TUIfly Nederland. (Foto: Douwe C. van der Zee)





“Heren, kort en krachtig: een voorspoedig en gezond 2017 toegewenst.”“Ja, hetzelfde, ja, even de glazen laten klinken.”“Yeah, geen names and faces meer en strijd tegen corruptie, yeah, yeah.”“Beloften, geloften, verloften, ontloften, elk jaar weer min of meer dezelfde mooie woorden.”“It’s only words, and words are all I have, to take your heart away.”“Ja, die veelzeggende woorden uit die tophit van de Beegees.”“Jullie kunnen zeggen wat jullie willen met jullie afgunstig zuiplappengebabbel, maar mijn Baas, mijn leider van de revolutie heeft het allemaal strak en duidelijk gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak.”“Oké, krachtige toespraak, inspirerende woorden, dat kwam wel goed over bij mij.”“Hand in hand, kameraden. Geen woorden, maar da-ha-den…”“Ha, dat zong je ook tijdens je Rotterdamse periode als je je rood-witte ploeg in de Kuip aanvuurde.”“Ik begin pas weer een beetje in die anti-corruptie te geloven, als de CLAD binnen een week onder de procureur-generaal zal vallen en als die hele Woefwoefdraad daar zo snel als mogelijk weggeshuffeld wordt.”“No boi, dat gebeurt nooit; hij is connectie, familie, te vertrouwen, doet wat ik wil.”“En dan: ondernemersvriendelijker beleid, oh, wat een leuk geluid en gefluit. Maar voorzitter Wilgow Bulderdijk van de Faswah heeft met veel moeite een afspraak met de overheid ergens in januari weten los te peuteren.”“Als men het werkelijk meent met een ondernemersvriendelijker beleid, dan zou je als overheid elke week met Faswah-Billy en VeeEsBee Rente op topniveau om de tafel moeten gaan zitten om al die remmende, stremmende en klemmende ambtenarenbelemmeringen voor onze ondernemers uit de weg te ruimen.”“Nee, Baas gaat niet zo vaak praten met deze klein- en grootkapitalisten; je kan ze niet vertrouwen.”“Maar dankzij een van deze kapitalisten kon onze overheid nog net op tijd die tender halen om die obligatielening in de USA te halen. Geen van die geweldige adviseurs en zogenaamde financiёle deskundigen die maar slijmen, lijmen, likken, fluisteren en blue label komen zuipen, wist hoe het moest.”“Land vol pientere en gemotiveerde mensen dat zich al meer dan vijftig jaar laat leiden door de ene club dommies na de andere.”“Jules, je zegt alweer ongefundeerde dingen, kom met bewijzen of trek je woorden terug.”“Goed, hoeveel regeringen in Suriname zijn er sinds 1949 geleid door een econoom?”“Ehm… ja, kijk…. luister, ik hou dit soort dingen niet bij…”“Zou je je comfortabel voelen als je in een vliegtuig stapt en je weet dat de piloot hooguit een bulldozeroperator is?”“Ik zou een ander vliegtuig nemen.”“Venezuela wordt nu geleid door een gewezen buschauffeur en zie de chaos. Maar hij koopt wel voor miljoenen aan wapens en ander militair spul om zijn leger zoet te houden.””Ik vroeg: hoeveel regeringen in Suriname werden geleid door een econoom? Antwoord: maar eentje, namelijk de regering Sedney. Als niet een paar politiek dieftige elementen uit deze regering, zoals die boeftige en arrogante minister van Financiën de zaak uit de hand had laten lopen, was deze regering misschien de beste regering van Suriname geworden.”“Tja, je kan een land nou eenmaal niet richtig besturen door amateurs en politieke mooipraters, maar door professionals die door die politici worden ondersteund. Kijk maar naar Nederland: van de tien regeringen werden zeker zeven geleid door een econoom. En zie, een land met nauwelijks grondgebied en bodemschatten is een van de stabielste economieën ter wereld.”“Maar daar luistert men naar elkaar, oppositie en coalitie, want hun landsbelang gaat voor.”“Hier wil een oppositiepartij z’n mandaat teruggeven, omdat hij alleen kan functioneren als hij bij de meerderheid zit. Zit hij bij de minderheid, dus in de oppositie, dan voelt hij zich overruled door de meerderheid.”“Dat is dan nou net zo een goed voorbeeld van een schreeuwlelijke dommie, zonder noemenswaardige opleiding en werkervaring op een redelijk niveau, die alleen maar een frommel- en rommelbeleid heeft gevoerd toen hij deel van de coalitie was.”“Het is toch ongelooflijk dat vele intellectuelen buigen voor de onzin van zo iemand, alleen omdat zij azen op de voordeeltjes als meneertje een machtspositie weet te verwerven.”“Dat is echt niet iets unieks. Die had je ook rond Hitler, Stalin, Franco, Idi Amin, en tegenwoordig Mugabe, Obiang, Maduro. En zie nu de USA.”“Maar voor het eerst heb ik een jaarafsluiting meegemaakt, met zulke harde signalen naar de overheid toe.”“Oh, je bedoelt dat weglopen van de leiding van de politiebond en een stel getrouwen, nog wel onder applaus van ontevreden jonge politiemannen, bedoel je?”“Ja, dat bedoel ik. Dat vond ik zeer onbeleefd en zonder fatsoen; zo een gedrag is een politiebond en leden onwaardig, bah, foei.”“Laat die jongere politiemannen ook de hand in eigen boezem steken: kijk hoeveel van hen er dit jaar wegens allerlei rommel de dienst zijn uitgegooid of tuchtstraffen hebben gehad.”“Ja, maar Hare majesteit Dora heeft met gespierde woorden heftig terug gemept. Staat dat dan ook netjes?”“Ik zeg: waar twee vechten, hebben beiden schuld.”“Ja, maar er wordt hier met de veiligheid van ons burgers gesold. Betalen we daarvoor zoveel belasting dat minister en bond kijven als wijven met blote lijven? Laten we nou eens ophouden met die gespierde ballentonerij naar elkaar in dit land, dat onzinnige matjo en matja gedoe. En intussen worden criminelen steeds driester.”“Maar er wordt wel stoer gezegd dat pedofielen gecastreerd moeten worden. Jeetje, als een vader dat doet met de verkrachter van zijn zoontje, zal de minister die vader dan een lintje geven voor het nemen van het recht in eigen handen? Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig!”“En een andere stoere zegt dat hij ze zou neerknallen, net als die Filipijnse president Duarte voorheen met drugsdealers deed: eigenhandig executeren.”“En een ander zit mensen op te jutten om transgenders in feite vogelvrij te verklaren.”“Maar wat moet je dan doen met die viezerik die inbreekt bij een bejaarde vrouw en haar van onder tot boven betast? Dan zou je volgens het Dora/Duarte-model schreeuwen: hak z’n handen af, en schroei de wond dicht in hete olie.”“Sorry heren, maar ik vind dat dit dan een goede straf zou zijn voor zo een viezerik. Die betast nooit meer oude en jonge vrouwen. Al jullie beschaafd mensenrechtengebabbel kweekt alleen maar nog meer criminelen.”“Ik zeg: zolang ik m’n wagen goedkoop kan rijden, m’n airco goedkoop kan draaien, mijn water uit de kraan nog redelijk goedkoop en goed drinkbaar is en ik in redelijk volle supermarkets nog mijn basic-dingen kan kopen, op tijd m’n feestjes heb en die sopie nog betaalbaar is, zodat ik geen badolie als goedkoop alternatief hoef te drinken fu go vergiftig mi srefi, zoals dat onlangs gebeurde met tientallen arme Russen in de stad Irkoetsk. Wel, zolang al deze dingen hier nog zo zijn, heb ik geen reden om mijn Baas naar huis te schoppen.”“En als straks die prijzen van al die dingen die je noemde sterk gaan stijgen?”“Wel als het moet, da mi sa sjie te a de so fara. Ik ga me nu echt niet zitten opwinden op wat er gaat komen.”“Inderdaad, als het komt, komt het. Kijk Bali, nauwelijks vieren ze Nieuwjaar of een aardbeving treft het eiland.”“Maar we hebben al een voorproefje gehad met die 25 cent benzineprijsverhoging van laatst. Je hebt toch het geklaag en gescheld op feesboek gelezen?”“Ik ben juf Streng en ik geef jullie een rekensommetje: ‘Kinderen, toen die koers 3.3 was, was de pompprijs srd 4,30 voor een liter unleaded. Nu is die koers 7. Hoeveel moet die pompprijs zijn? Clinton geef antwoord, nee, uit het hoofd, niet op je vingers tellen, praat nò, ezel, kaw, no luku mi leki wan baw!”“Ai, dit is typisch de strenge juf voor de klas. Daarom houden kinderen in dit land niet van school en juichen ze als ze horen dat ze vrij zijn.”“Dan zou een liter unleaded nu al richting 9.50 srd zijn. Loop je dat koersverschil niet in, dan wordt je veel te goedkope benzine en diesel het land uit gesmokkeld no moer.”“Maar ook bij de jaarafsluiting van de SLM zijn er harde woorden gevallen.”“Ja, want Bond moet in de krant lezen dat de SLM met TUIfly een samenwerkingsdeal heeft gesloten. TUI is een goed aangeschreven Duits vliegbedrijf.”“De bond wil in dit land op een goedkope manier op de stoel van de directie gaan zitten.”“Dan laan ze staken, nò! Baas verkoopt dat hele SLM-bedrijf inclusief die gouden midatlantische route aan de meestbiedenden, dan zijn er weer wat dollars binnen om onze schijnwelvaart weer een paar weken te subsidiëren.”“Met gespierde taal tegen elkaar komen we uit de crisis, hoi, hoi. Proost!”Rappa