Louis Vismale, directeur van Stichting 1 voor 12





"Het zou geweldig zijn als wij in een breder kader een beroep zouden kunnen doen op de diensten van de ministeries van Volksgezondheid, Justitie en Politie, Sociale Zaken en de diverse districtscommissarissen. Dat zou geweldig zijn in 2017. We zouden nog meer mensen kunnen helpen. Want daar gaat het uiteindelijk om", laat Vismale optekenen.De stichting heeft 2016 afgesloten met kinderen van Huize Ramoth, Nos Kasitas en Arya Dewaker. Er is ook een donatie gedaan aan de familie Kartotaroeno voor Yuri, die in Nederland een dure beenmergtransplantatie moet ondergaan. De kinderen van de tehuizen mochten van de stichting Kumbate diverse cadeaus in ontvangst nemen. Van goed gevulde schooltassen tot nieuwe schoenen.Vismale is er extra trots op dat de stichting een kindje uit Guyana heeft kunnen helpen. Specialisten hebben gedaan voor dit kind, wat niet in Guyana gedaan kon worden. Het kind is nu in goede gezondheid. Ook dit jaar zijn mensen geholpen met medische nood, problemen met huisvesting of met grondpapieren en andere problemen."We zijn individuen en daarbij ook enkele mensen vanuit de overheid zeer erkentelijk voor hun steun op welke manier dan ook. Het gemeenschapsfonds is er nu waar men in kan storten, zodat er bij acute nood direct geholpen kan worden, “licht Vismale toe. "Behalve een ziek kind is het verliezen van je huis door brand echt iets vreselijks. Daarom zijn wij enorm blij dat wij diverse personen hebben kunnen helpen aan een nieuwe woning in het afgelopen jaar”, zegt Vismale.