Moeder Conchita Alberg met broeder Amin Daparoe van 's Lands Hospitaal.





Moeder Alberg zegt dat haar baby 2590 gram weegt. Zij kwam op oudejaarsavond het ziekenhuis binnen. Broeder Amin Daparoe heeft geholpen om de baby ter wereld te brengen.Twee minuten na Romaisa, meldde de tweede baby, een jongen, zich aan. Tot nu toe zijn er drie jongens en twee meisjes in dit ziekenhuis geboren, zegt verloskundige Heliante Bennanon. Ze is trots op dat 's Lands Ziekenhuis de meeste baby's en ook de eerste baby voor dit jaar heeft verwelkomd. Daarnaast heeft dit ziekenhuis de meeste succesvolle bevallingen geleid in 2016: 2.648 baby's zijn geboren het afgelopen jaar. Bennanon benadrukt dat alle moeders en hun baby's het goed maken.In het drs Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie is inmiddels het eerste kindje voor 2017 geboren. Omstreeks 13.00 uur zag Fabio Kevin Rogiem Karjonadi het levenslicht. Voor moeder Desie en vader Roger is het hun eerste kind. Het jongetje en de moeder maken het goed. De baby weegt 2.760 gram.Het Diakonessenhuis heeft tot nu toe twee jongens. De eerste heeft zich om 00.52 uur aangekondigd en zo’n twee uur later, om 02:44 uur, was het tijd voor het tweede. In Sint Vincentius Ziekenhuis is een jongetje geboren om 05.50 uur. Er zijn intussen al negen baby's geboren; twee meisjes en zeven jongens.Wanita Ramnath