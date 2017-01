Baby Yael Bronne met moeder en de trotse familie. Yael is de eerste baby die verwelkomt is in het St.Vincentius Ziekenhuis.





Rond de jaarwisseling hebben 21 patiënten de Spoedpost van het St. Vincentius Ziekenhuis bezocht. 'Wij hadden geen vuurwerkslachtoffers. Alle patiënten konden vlot worden geholpen en zijn weer thuis. Overall was het vrij rustig in het ziekenhuis," zegt algemeen directeur Manodj Hindori in gesprek met Starnieuws. Hij hoopt dat 2017 een beter jaar wordt door met alle betrokkenen samen te werken opdat de rust in het ziekenhuis bewaard blijft.De eerste baby van het jaar 2017 in dit ziekenhuis heeft Yael Bronne. Het jongetje is op 1 januari om 5.50 uur geboren met een gewicht van 3.320 gram. Baby en moeder maken het goed en mogen later op de dag naar huis."Ik ben tevreden met de inzet van het personeel rond de jaarwisseling. Ik hoop dat het jaar 2017 een beter jaar wordt voor het St. Vincentius Ziekenhuis. In 2016 hadden wij veel perikelen rondom het uitbetalen van de salarissen van het personeel. Ook de betalingen aan medische specialisten en aan leveranciers van medische verbruiksartikelen, medicamenten, medische apparatuur ging heel moeizaam," zegt Hindori.De ziekenhuisdirecteur hoopt dat in 2017, met behulp van de zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, de rust in de ziekenhuissector kan worden bewaard. Er dient gezamenlijk gewerkt te worden aan oplossingen van de financieringstekorten in de ziekenhuizen.