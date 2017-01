SMA-voorzitter Michel Soebhan. (Foto: Ranu Abhelakh)







De SMA-voorzitter ziet graag dat Surinamers een beetje meer positief zijn en zo het land in de positieve richting brengen. “Wij moeten niet naar de gezichten van de toppers kijken en daarop onze uitspraken en meningen baseren.” Terwijl andere hun meningen vormen op basis van soms etnische, religieuze of politieke gronden. Zonder namen te noemen, verwijst Soebhan naar personen die eerst van een bepaalde politieke partij zijn, en hun mening over een tegenstander ventileren. Het moment dat diezelfde mensen van partij veranderen, dan draaien ze 180 graden terug in hun mening.“Dat betekent dat onze uitlatingen en ideeën een fundament hebben dat niet wenselijk is. Het is niet goed, wij zijn niet eerlijk en wij moeten in 2017 wat eerlijkheid gaan betrachten en positief gaan denken, dan zullen wij van Suriname een mooi land met een gelukkig volk maken.”Soebhan benadrukt dat een mooi land is, niet zonder meer betekent een land zonder natuurrampen, lekker klimaat, alles is heel geweldig en mooi, “terwijl wij elkaar om niets bekampen! Een mooi land is: al hebben wij weinig, maar wij moeten proberen om samen elkaar te erkennen, herkennen, waarderen, respecteren en zo gelukkig te zijn.”