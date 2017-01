Vier criminelen zijn in de nacht binnengedrongen in een woning aan de Indira Gandhiweg. Een slachtoffer is mishandeld en heeft barstverwondingen opgelopen.Starnieuws verneemt dat de buit is: een jachtgeweer, een vuistvuurwapen, SRD 1500, twee telefoontoestellen en gouden sieraden.De mannen waren gemaskerd. Zij waren gewapend met een vuistvuurwapen en jachtgeweren. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.