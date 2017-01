Het aantal vuurwerkslachtoffers is tot nu toe opgelopen naar achttien. Twee vuurwerkslachtoffers zijn in Nickerie genoteerd.Brandweervoorlichter Ulrich Coats zegt aan Starnieuws dat twee slachtoffers vier jaar oud zijn. Zij zijn verwond met wierook aan hun oog. De oudsten zijn 49 jaar. Vier personen zijn opgenomen in het ziekenhuis.In Nickerie gaat het om een jongen van elf jaar en een 21-jarige jongeman. De negenjarige is verwond aan zijn vinger, terwijl het andere slachtoffer tweedegraads brandwonden heeft opgelopen.