Yashveer Ramnandanlal is het eerste jongetje dat voor 2017 is geboren in 's Lands Hospitaal.





Om 00.10 uur heeft Yashveer Ramnandanlal het levenslicht in hetzelfde ziekenhuis gezien. Hij is de eerste jongen voor 2017. Baby en moeder maken het goed. Yashveer heeft al een broer van zeven jaar. Vader Erwin Ramnandanlal is zo trots als een pauw. Zijn zoontje weegt 3.215 gram en lijkt zo op het eerste gezicht sprekend op hem. Aan Starnieuws zegt hij dat hij blij is dat alles goed is verlopen. Zijn vrouw had sinds de middag pijnen. Hij is blij dat het kindje het nieuwe jaar voor hen heeft ingeluid. "Mijn zoontje is de eerste jongen die geboren is in het nieuwe jaar. Ik dank God dat alles goed is verlopen. Mijn moeder en zusters hebben ons goed bijgestaan en iedereen dacht dat het kindje op oudjaarsdag zou komen.” Na Yashveer heeft 's Lands Hospitaal een meisje om 02.10 uur en later om 05.13 uur een jongetje verwelkomd in het ziekenhuis.In het Diakonessenhuis zijn twee jongetjes geboren. De eerste heeft zich om 00.52 aangekondigd en zo’n twee uur later, om 02:44 uur, was het tijd voor het tweede. In Sint Vincentius Ziekenhuis is een jongetje geboren om 05.50 uur. Alle baby's en moeders maken het goed. Het Streek Ziekenhuis Nickerie en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo hebben nog geen baby’s voor 2017 gehad. In beide ziekenhuizen zijn er wel vrouwen van wie wordt verwacht dat ze later vandaag hun baby’s in de armen zullen hebben.Wanita Ramnath