In totaal zijn 1.920 dozen illegaal geïmporteerde alcoholische dranken in beslag genomen. (Foto: KPS)





Het smokkelwaar is aan de Kwattaweg aangetroffen toen de drie verdachten bezig waren de container te ontladen. De politie vermoedt dat een georganiseerde criminele bende actief is bij deze handeling. Purcy A. (46), Trawan O. (34) en Henk S. (31) zijn op de plek aangehouden waar ze bezig waren het waar uit de container te halen.Eerder had de politie gemeld dat het om iets meer dan duizend dozen alcoholische dranken ging, maar toen was de telling nog niet voltooid. De hele lading is een dag na beslagname volledig geïnventariseerd.