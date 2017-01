De Turkse kustwacht patrouilleert bij de Reina nachtclub aan de Bosporus waar een aanslag is gepleegd. (Foto's: Reuters)





De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, zegt dat ze er alles aan doen om de aanvaller, van wie wordt verondersteld dat hij alleen heeft gehandeld, te vinden. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelt dat de aanvallers hebben geprobeerd om "chaos" te creëren. Hij heeft beloofd “tot het einde te vechten” tegen het terrorisme.Aan verslaggevers heeft Soylu laten weten dat er een klopjacht is ingezet op de terrorist. “De politie heeft operaties opgezet. We hopen dat de aanvaller snel wordt gepakt.” Hij heeft bekendgemaakt dat slechts 21 van de slachtoffers zijn geïdentificeerd. Vijftien of zestien waren buitenlanders, zei hij. Drie van de slachtoffers zijn volgens hem Turkse medewerkers van de club. "Dit was een bloedbad, een echt onmenselijke wreedheid.”Eerdere mediaberichten hebben gesuggereerd dat de aanvaller mogelijk een Sinterklaas-pak aanhad, maar pas verkregen CCTV-beelden tonen de vermoedelijke aanvaller in een zwarte jas buiten de club. Minister Soylu zegt dat de schutter een jas en broek droeg, maar "we werden geïnformeerd dat hij binnen verschillende kleren droeg."De Reina nachtclub, in het Ortakoy gebied van Istanbul, is een chique locatie aan de oevers van de Bosporus. De gouverneur van Istanbul, Vasip Sahin, heeft gezegd dat de aanvaller een politieman en een burger buiten de club heeft gedood, toen hij het gebouw betrad en het vuur opende. Er waren naar verluidt maar liefst 700 mensen in de nachtclub op het moment van de aanval, van wie sommigen in het water zijn gesprongen om te ontsnappen.Istanbul had zijn beveiliging al zwaar opgevoerd met ongeveer 17.000 dienstdoende politieagenten in de stad, na een reeks van terroristische aanslagen in de afgelopen maanden. Vele van de aanslagen zijn uitgevoerd door de Islamitische Staat (IS) of Koerdische militanten. Minder dan twee weken geleden is de Russische ambassadeur Andrei Karlov doodgeschoten door een Turkse politieagent die op dat moment niet in dienst was. Na de schietpartij, riep de schutter dat de daad is gepleegd als wraak voor de Russische bemoeienis in conflict in de Syrische stad Aleppo.