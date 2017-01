Aan de Anakokoweg in ressort de Nieuwe Grond heeft zich een drama voltrokken. Een man heeft het leven gelaten bij een roof.De beroving vond plaats in de woning van het slachtoffer. Er zijn nog geen details bekend. De politie is nog bezig met het onderzoek.Een vrouw van een politieman heeft zich aan de Bomastraat met het dienstwapen door het hoofd geschoten. De vrouw heeft het leven gelaten.