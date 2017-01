Pagara's zijn dit jaar zowat verdubbeld in prijs.





Mensen die doorgaans ten minste een pagara kochten om rond middernacht af te steken, zeggen dat zij nu liever hun geld anders besteden. "Dit jaar schieten wij geen vuurwerk af, want de prijzen zijn erg hoog," zegt Mala die altijd een pagara afschoot om het nieuwe jaar te verwelkomen. "Ook voor de kinderen hebben wij dit jaar niks gekocht. Wij genieten van het vuurwerk die anderen afschieten".De meeste wederverkopers hebben gemerkt dat op oudejaarsavond het toch druk is geworden. Veel mensen hebben op het laatste moment besloten vuurwerk te kopen. Het vuurwerk dat doorgaans niet gretig verkocht werd, is deze keer wel grif over de toonbank gegaan. "Dat komt omdat mensen nu vuurwerk gekocht hebben dat goedkoper is," legt de winkelier uit. Aan het eind van de avond waren de pagara's in veel winkels uitverkocht. "Fu yagi den takru sani toch," zegt een man lachend. Hij heeft een kleine pagara van SRD 90 heeft gekocht. Bij de jaarwisseling bleek dat er toch flink veel vuurwerk is afgeschoten om 2017 te verwelkomen.Leroy Troon