De 36-jarige tasjesdief Carlos Y. is door de Bikers Unit aangehouden. Deze verdachte poogde kort te voren een tas van een vrouw aan de Malebatrumstraat weg te rukken. Een alerte jeugdige voorbijganger wist hem tegen te houden en de tas viel op de grond. Dit meldt de politie Public Relations.Carlos Y. duwde de jeugdige van zich weg en zette zijn vlucht op een bromfiets richting de Zwartenhovenbrugstraat voort. Een andere voorbijganger die dit zag, reed de verdachte achterna.Ter hoogte van de Eduard Brumastraat is Carlos door de ingeschakelde Bikers aangehouden. Hij werd ter voorgeleiding overgedragen aan de Hulp Officier van Justitie. Bij confrontatie op het politiebureau is de tasjesdief herkend door het slachtoffer. De verdachte is in verzekering gesteld.