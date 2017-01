Bezoekers van pagara-estafette Nickerie





Het is de commissie gelukt om 800 meters aan pagara's af te schieten. Commissielid Hanisha Jairam zegt dat het bedrijfsleven en de individuele personen flink hebben gedoneerd. De commissie is trots op de Nickeriaanse samenleving, die de jaarafsluitng tot een succes heeft gemaakt. De pagara-estafette is van het jaar anders gehouden worden, het is niet meer door de straten van het binnenstad gehouden. De commissie heeft gekozen om het veiliger te houden, er is geschoten rondom het Brassa- en Volksplein.De mensen zijn niet uitgesproken over de estafette, die ongeveer 50 minuten heeft geduurd. Volgens Kenneth, heeft hij genoten, velen hebben kleine filmpjes kunnen maken met hun mobiel, terwijl de pagara's werden afgeschoten. "Het is precies waarvoor wij naar Nieuw Nickerie zijn gekomen. Ik heb genoten,” zegt een enthousiaste bezoeker, die vanuit Henarpolder in Nieuw Nickerie aanwezig was om de pagara-estafette mee te maken. Zeker een tiental Guyanezen zijn speciaal afgereisd om de pagara estafette mee te maken in Nickerie. Omstreeks 19.00u is Diamonds 2000 gestart met hun optreden op het Volksplein. Van 22.00 – 23.00 uur zal er een vuurwerkshow zijn.