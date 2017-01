President Desi Bouterse





De toespraak van de president:"Landgenoten,Het is mij een groot genoegen te mogen waarnemen en ervaren dat de kerstdagen en de overgang van Oud naar Nieuwjaar, ook dit jaar als van ouds feestelijk zijn gevierd door ons volk. De kracht van de Vredesboodschap van Kerst is hierbij een sterk motiverende én een spirituele drijfkracht voor ons allen: Christenen en niet-Christenen! Zie hierbij ook de hier samengebrachte kracht van alle geloofsrichtingen die wij rijk zijn, alle met hun inspirerende en eensluidende vredesboodschappen, in onze respectabele en voorbeeldige multi-religieuze samenleving. Een Goddelijk geschenk dat ons ten deel is gevallen, welk wij kunnen inzetten in onze samenlevingsopbouw.Landgenoten,Ik begin deze Nieuwjaarsrede met te zeggen dat het mij een groot genoegen is u, Volk van Suriname, in een traditioneel, internationaal erkende owru jari viering te zien, omdat het de politieke en menselijke plicht is van politici, maar vooral van leiders, om ervoor te zorgen dat het met alle burgers uiteindelijk steeds beter gaat. Als leiders willen wij tevreden burgers zien. Daarvoor zijn wij er. U bewijst, volk van Suriname, over geduld en veerkracht te beschikken; een volk waar ik trots op ben. Aan het begin van dit nieuwe jaar aan u allen wederom mijn hartgrondige dank hiervoor!Volk van Suriname,Het stemt mij anderzijds niet goed te moeten ervaren, dat het afgelopen jaar, een jaar is geweest van vele ontberingen voor ons volk. Door het economische dal waar wij vanaf het afgelopen jaar doorheen gaan, zijn delen van ons volk zelfs niet ertoe gekomen een redelijk bestaan te leiden. Wij gaan door zwaar weer en als President, als leider van dit land en volk, is het mijn plicht om er alles aan te doen en niets na te laten om ook in 2017 met meer voortvarendheid voort te gaan in het brengen van kentering in deze voor Suriname en voor ons volk niet plezierige situatie.Kijkers en luisteraars,Wij ervaren bittere omstandigheden. Dat kan niemand ontkennen. Wij concluderen dat wij allen dringend een andere attitude en benadering nodig hebben, kortom eigenschappen die erop berekend zijn om een crisis te kunnen bezweren. Wij moeten in 2017 onze werklust, ijver, bekwaamheden en ervaring als volk mobiliseren en organiseren, nieuwe wegen moeten banen om zaken beter aan te pakken, zodat wij samen, – Regering en Volk van Suriname – uit het dal waarin wij ons thans bevinden, kunnen klimmen.Kijkers,In het afgelopen jaar hebben wij, geconfronteerd met de diepe crisis van onze economie, besloten het veelbesproken Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de arm te nemen, in de hoop de crisis hiermee te keren en hierdoor ons volk veel leed te besparen en om erger te voorkomen.De termijnen die wij met het IMF zijn overeengekomen, brengen bij nader inzien onhoudbare verzwaring van het leven van ons volk met zich mee. De reactie vanuit de bevolking daarop was één van teleurstelling en grote bezorgdheid. Ik heb daarnaar geluisterd. Ik heb dan ook niet geaarzeld de overeengekomen maatregelen, met name die van de drastische verhoging van de energietarieven op uiterlijk 1 januari 2017, voorlopig aan te houden. Ik heb aan de leiding van het IMF in een persoonlijk onderhoud aangegeven, dat ik met veel maatregelen, kan en wil meegaan om onze economie gezond te maken, maar dat ik niet mee kan gaan met maatregelen die de druk op het volk zodanig verzwaren, dat een menswaardig bestaan niet meer te garanderen zou zijn.Dat geconstateerd hebbende, landgenoten, heb ik de hand in eigen boezem gestoken en heb besloten dat de door onze Regering toen aan het IMF voorgelegde programma aangehouden moest worden om dit nogmaals kritisch te analyseren en de effecten van de uitvoering van dat programma voor onze economie en voor de bestaanszekerheid van het volk te evalueren en het aan te passen aan ónze maatschappelijke realiteit.Mocht het IMF besluiten hier niet mee te kunnen leven, dan vraag ik het IMF het nodige geduld te willen betrachten en mij in de gelegenheid te stellen om samen met het volk in intens dialoog te zoeken naar een oplossing voor ons financieel-economisch probleem en deze uit te voeren in een juiste dosering en in een aangepast tempo, zodanig dat deze gevonden oplossing draaglijk is voor onze bevolking en tegelijkertijd werkzaam blijkt te zijn voor onze economische groei en stabiliteit.Kijkers en luisteraars,Ik kies voor maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Wij willen maatregelen tot het gezond maken van onze economie, willen wij een duurzame ontwikkeling realiseren en wel met de steun van het gehele volk, dan zullen selectie, fasering en uitvoering van maatregelen in overeenstemming moeten zijn met de maatschappelijke draagkracht van ons volk. Dit alles in geïntegreerd verband met de eisen ter voldoening aan een versnelde economische groei.Landgenoten,Ik kan u verzekeren dat ik nimmer het volk zal overleveren aan oplossingen, die voorbij gaan aan het draagvermogen van ons volk; dus oplossingen die juist meer maatschappelijk leed met zich mee zouden kunnen brengen. Ik zal nimmer toestaan, dat de bestaansgaranties van ons volk op een manier en in een mate worden aangetast, waardoor wij met ons allen te diep moeten terugvallen. Dat zou voor mij niet acceptabel zijn. Ik heb u altijd gezegd dat de economie op de eerste plaats dienstbaar moet zijn aan het volk en dat zij zich derhalve moet richten naar versterking van de bestaansgaranties en de leefbaarheid van het volk. Het kan niet zo zijn dat het volk daar is om zich primair dienstbaar te maken aan de economie en zich voornamelijk ondergeschikt moet maken aan economische maatregelen en recepten sec. Omdat ontwikkeling, landgenoten, een integraal verschijnsel is, waarbij de uiteindelijke doelen altijd sociaal zijn. De economie moet menselijk, dus sociaal zijn en de mens moet zich andersom economisch gedragen, voor een vlotte en rechtvaardige samenlevingsopbouw. Sociale ontwikkeling en economische groei gaan hand in hand en dus niet geïsoleerd van elkaar.Dat is het denken waarlangs wij samen reële en maatschappelijk-ver-antwoorde oplossingen voor alle vraagstukken moeten zoeken en vinden.Broeders en Zusters,Wij zullen in 2017 het roer omgooien, ja wij moeten het omgooien en daadkrachtig ook, want onze financieel-economische situatie en daarmee onze sociale omstandigheden, laten niet toe dat wij dralen en zelfs falen in het nemen van de juiste op elkaar afgestemde maatregelen. Maatregelen die op de juiste momenten en met de juiste dosering worden uitgevoerd en wel in het juiste tempo en met de juiste coördinatie. Strenge monitoring en continue controle op de uitvoering van dit alles zijn van essentieel belang. Wij willen en zullen, in naam van ons volk en uit liefde voor ons volk, onze economie en onze gehele samenleving weer op het juiste spoor brengen.Landgenoten,Wat betekent dit concreet voor de Regering en voor het volk?Ik zal onder geen beding een politiek van “names” en “faces” toelaten. Ik ga geen fraude en corruptie, waar en wanneer die ook zullen voorkomen, toestaan. Ik zeg u toe, landgenoten: “Names” en “faces”, fraude en corruptie zal ik hard aanpakken! Ik zal verder kritisch ons regeerbeleid evalueren en deze zonder aanziens des persoons, waar nodig, omgooien om daardoor adequate en doordachte maatregelen te kunnen toepassen en effectieve uitvoering van zaken te hebben. Wij gaan die maatregelen nemen, die wij moeten nemen om de economie te saneren. En wel op een manier die het volk niet treft in haar basis-bestaan. Tevens zal voor ondernemers, vormende onze nationale economische voorhoede, een stimulerend ondernemersvriendelijk milieu moeten worden gecrëeerd, opdat economische groei effectief kan worden bewerkstelligd. Wij staan voor een verantwoorde samenlevingsopbouw. Verspilling en verkwisting zullen niet meer mogen voorkomen in onze sociaal-economische ordening, indachtig het adagium dat zowel mens als samenleving zich economisch moet gedragen.Volk van Suriname,Iedereen moet redelijk tot minstens goed kunnen leven en ook iedereen moet ruime en gelijke kansen krijgen om vooral constructieve initiatieven te nemen om te ondernemen, te produceren, te exporteren, om internationale handel te drijven en om op creatieve wijze sociale dienstverlening ter hand te nemen, culturele activiteiten te ontplooien en om te sporten, onder meer, ter bevordering van onze volksgezondheid. Onze samenleving moet zich aldus op een levendige manier kunnen blijven ontwikkelen. Bijdrage van een ieder is hierbij hard nodig.In dit verband, Landgenoten, zullen wij de verder verruwende criminaliteit, in nauw overleg met de justitiële autotiteiten, met harde hand en zonder pardon, - binnen wet en regelgeving -, bestrijden en ons tevens er op toeleggen om met nog meer inzet, deze integraal en effectief aanpakken. De veiligheid van onze burgers zal op alle fronten opgevoerd worden. Wet en gezag zullen moeten zegevieren over criminaliteit!Kijkers,Er moet een aangename en bevorderlijke sfeer zijn in onze samenleving, door een aanmoedigingspolitiek van de Regering, waardoor het voor iedereen een uitdaging en een lust wordt om bij te dragen aan de samenlevingsopbouw.Volk van Suriname,Wij worden nu geconfronteerd met een situatie van economische crisis, van stijgende koersen en prijzen, van afname van werkgelegenheid, van stijgende criminaliteit, van veel leed hierdoor van onschuldige en hardwerkende burgers. Deze situatie kan niet anders aangepakt worden dan nu en direct, aan onszelf, in deze, regering, het gezamenlijke bedrijfsleven, de werkers, onze gewapende machten en particulieren met eigen initiatieven in de sociaal culturele sfeer de opdracht te geven om vanuit ieders plichtsbesef hun maatschappelijke rol te vervullen.Landgenoten,Aan al het voorgaande zal de overheid haar faciliterende, ondersteunende en stimulerende rol, professioneel en dynamisch vervullen. Zaken mogen en kunnen niet amateuristisch worden aangepakt en met horten en stoten uitgevoerd worden. Wij zullen daarom in dit jaar de werkstructuren en werkmethoden bij de overheid onder de loep nemen en in deze verbeteringen ter verhoging van effectiviteit tot stand te brengen. Ook de bemensing van onze instituten zal door de scan gaan en overal waar nodig zal blijken, zullen functionarissen vervangen c.q. anders en elders ingezet worden. De juiste personen moeten op de juiste plaats komen, zodat het maximale resultaat kan worden bereikt. Ook onze kaders in het buitenland, worden hierbij uitgenodigd om hun belangrijke ontwikkelingsbijdragen te komen leveren aan hun land van afkomst, Suriname.Volk van Suriname,Ik beloof u dat niets ons te veel zal zijn om in 2017 over de gehele linie orde op zaken te stellen. In 2017 gaan wij onszelf, ten overstaan van u, verplichten om daadwerkelijk door te werken aan een ommekeer. In de loop van dit jaar zullen de aantoonbare bouwstenen moeten worden gelegd, zodat wij eind 2017 samen kunnen zeggen: “Ja, het is ons gelukt, wij hebben het samen volbracht”! Met de dan versterkte basis kunnen wij samen arbeiden aan betere tijden in de jaren hierna.Landgenoten,Wij beginnen vandaag met het invullen van een cruciaal jaar voor stabilisatie, herstel en duurzame groei van onze economie. Dit jaar zal in belangrijke mate bepalend zijn voor onze toekomst. Ik vraag u om samen met de Regering op een eerlijke, positieve en kritische wijze de handen in elkaar te slaan en samen aan de slag te gaan voor een beter morgen.Mag ik tenslotte, mede namens mijn echtgenote en de Regering, u allen, met de steun van de Allerhoogste, een gezegend, gezond en productief 2017 toewensen in de overtuiging dat wij allen ready zijn voor de grote job voor ons vaderland.Ik dank u.