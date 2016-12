Een gezellige drukte in de binnenstad. Velen hebben zoals elk jaar genoten van de sfeer. (Beeld: René Gompers)





De binnenstad is dé plaats om flink uit je dak te gaan. De oordopjes die men draagt om het geluid van de afschietende pagara’s draaglijk te maken, hebben vandaag een dubbele functie. Ook tegen de luide zang en muziek heeft het gehoor bescherming nodig vandaag. De ‘sound cars’ die in een rij naast elkaar staan geparkeerd in verschillende straten, spelen allemaal en tegelijk hun verschillende repertoires af. Op elke genre wordt er flink gedanst, van ‘boeken’ tot ‘lampjes draaien’. Een brassband is zo ‘vrijpostig’ om te de gigantische ‘sound truck’ die South Wouth West en een DJ vervoerd uit te dagen. Oorverdovend is het gedrum. De truck laat daarop luid en duidelijk merken waarom zij de baas zijn in de straten op owru yari. De band speelt met alle macht en kunde een lied over “den uma hab’ a veld!”Het is verschrikkelijk druk. Op de hoek van de Zwartenhovenbrug- en Keizerstraat, bij de steetparty van Galaxy, is er haast geen doorgang. Op het podium gaat een groep meisjes flink uit hun dak. Bij het feestje van Kirpalani tegenover Times Mall aan de Domineestraat is ook een flinke feest. Een poot van de tent is goed genoeg bevonden om te paal dansen. Op de hoeken bij Krasnapolsky en Dresscode is het niet minder druk. Ook daar is het flink billen schudden, springen en joelen. Soms lijkt het alsof er een ‘winti’ gaat losbreken bij sommige optredens. Maar de bands remmen net op tijd.“Kijk, het was echt een moeilijk jaar,” legt een jongeman uit. “Het wordt nog moeilijker in 2017, dus nu moeten we die stress van 2016 uit ons systeem halen begrijpt u.” Velen verwachten net als hem een “spannend, moeilijk, tof jaar vol met stress.” Er is ook een groot deel die hoopvol blijft. “Ik ga positief het nieuwe jaar in. Het moet goed komen!” zegt een vrouw resoluut. Een reusachtige man, opvallend door zijn lengte en zijn felle trui in de kleuren van Surinaamse vlag verwacht ook een moeilijk jaar. “Voor wat de economie betreft, zal het moeilijker zijn dan in 2016. Maar we blijven hoopvol dat het een dag goed komt,” geeft hij aan voordat hij zijn weg vervolgd.De pagara-estafette is zeer ordelijk verlopen. Michel Jules, afdelingshoofd van Preventie bij de Brandweer is tevreden. “Er is vanaf de Jodenbreestraat tot Spanhoek iets meer dan 500 meters afgeschoten. Alles is goed verlopen, ordelijk, geen incidenten. We hebben weer een goede pagara-estafette gehad.” De brandweer, politie en militairen zijn in grote getale aanwezig geweest. Het publiek is flink op afstand gehouden. De laatste jaren is er een fenomeen waarbij een heel groot deel van de mensen als onder hypnose het verloop van de afschietende pagara’s met hun mobiel van heel dichtbij volgen. De politie en brandweer hebben ervoor gezorgd dat vooral die groep het festijn veiliger heeft gevolgd. Het werk was moeilijker bij het fontein op het Vaillantsplein. De pagara’s zijn daar rondom het fontein gehangen. Een menigte, gewapend met smartphones hebben alles op alles gezet om hun van “zo dichtbij mogelijk vastleggen met een mobiel” behoefte te bevredigen.René Gompers