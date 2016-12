Vier criminelen hebben in de nacht een beroving gepleegd op de hoek van de Afiabastraat en de Gemenelandsweg.De buit is een bedrag van SRD 3000, een telefoontoestel, twee polshorloges, een ID-kaart en andere belangrijke documenten.Starnieuws verneemt dat drie van de mannen gewapend waren met een vuistvuurwapen. Zij hebben de plaats verlaten in een Toyota Blade. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.Te Pontbuiten hebben vier mannen een beroving gepleegd. Zij waren gewapend met een kapotte fles. De buit is SRD 12.000. De politie van Latour is belast met dit onderzoek.