Een jongen van negen jaar is het vierde vuurwerkslachtoffer voor dit jaar. Brandweervoorlichter Ulrich Coats zegt aan Starnieuws dat het kind een oogletsel heeft opgelopen.Het slachtoffer is na behandeling bij de Spoedeisende Hulp verwezen naar een oogarts.Vanaf 27 december mag er vuurwerk worden afgeschoten. De eerste dag zijn twee gewonden behandeld voor verwondingen. Van een van de slachtoffers zijn er vingers geamputeerd.Coats doet nogmaals een beroep op de samenleving om alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Vuurwerk moet niet met lucifer of een aansteker worden aangestoken, maar met een wierook.