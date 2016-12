Een persoon is vanochtend in zijn woning te Papatam in Albina overvallen door drie criminelen. Hij heeft een barstwond op zijn hoofd opgelopen. De politie heeft hem verwezen naar een arts.De criminelen hebben SRD 2.300, 300 euro en sieraden buitgemaakt. De spullen die gestolen zijn, lagen op een tafel in de slaapkamer.Starnieuws verneemt dat de indringers gewapend waren met een vuistvuurwapen. Zij hadden ook een koevoet bij zich. De politie van Albina is bezig met het onderzoek. De daders zijn nog voortvluchtig.