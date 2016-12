Grote menigten kwamen bijeen in Auckland om met het vuurwerk 2017 in te luiden. (Foto: Reuters)





Polynesië en de Pacifische eilanden met inbegrip van Samoa, Tonga en Kiribati hebben eerder dan Auckland 2017 ingeluid. Veel steden over de hele wereld hebben de beveiliging voor nieuwjaarsfeesten opgevoerd, na een jaar waarin aanvallers met vrachtwagens zijn ingereden op drukke plekken in Berlijn en Nice.In Parijs, Madrid en New York zullen betonnen barrières en vrachtwagens worden gebruikt voor het blokkeren van de centrale pleinen waar veel mensen samenkomen om het nieuwe jaar te vieren. En het aftellen zal overal één seconde zijn vertraagd.Een "schrikkelseconde" zal worden toegevoegd aan het aftellen om een vertraging van de rotatie van de Aarde te compenseren. Dit is nodig omdat de standaard tijd achterblijft bij atoomklokken.Vorig jaar zijn de vieringen in Europa overschaduwd door veiligheidsmaatregelen. In Parijs en Brussel, steden die grote terreur aanslagen in 2015 zagen, werden de officiële vieringen geannuleerd.