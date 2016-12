De barometer van verkeersslachtoffers. (Beeld: KBS)





Op de eerste officiële dag van de verkoop- en afsteekperiode van vuurwerk op 27 december waren er al twee vuurwerkslachtoffers, beiden mannen. Van een van de slachtoffers zijn er vingers geamputeerd. Het bleek dat beide mannen elk afzonderlijk bezig waren geweest met knalvuurwerk dat op de lijst van illegaal vuurwerk voorkomt. Ondanks het verbod blijkt dat er toch soorten illegaal vuurwerk het land zijn binnengebracht.Gistermorgen nog maakte de brandweer er melding van dat het aantal vuurwerkslachtoffers na drie dagen stabiel was geweest. In de middag steeg de vuurwerk barometer naar drie. De brandweer heeft veel gestopt in voorlichting naar het publiek toe voor de vuurwerkperiode. Vorig jaar waren er ondanks alle voorlichting van de brandweer 25 vuurwerkslachtoffers. Nickerie had er geen. Bij de jaarwisseling 2014/2015 waren er 19 vuurwerkslachtoffers in Paramaribo en twee in Nickerie. De laatste dag voor het afsteken en verkopen van vuurwerk is 2 januari 2017.