Dat de heer André Misiekaba, Assembleelid van de N.D.P. in De Nationale Assemblee tevens fractievoorzitter het erg zou vinden als het voorstel van het lid Somohardjo in uitvoering zou worden gebracht, heeft mij inderdaad verbaasd. Vooral de opmerking dat de coalitie in elk geval het mandaat niet zal teruggeven is de 'bom'.Als waarachtige democraat besef ik het standpunt van André op zo een wilde mededeling, maar hij moest tegelijkertijd beseffen dat wij in een democratische rechtsstaat leven en onder de huidige omstandigheden vaker is gebleken dat niet alle politici in De Nationale Assemblee kaas hebben gegeten van de werking van onze Grondwet en haar Staatsorganen.Daarom vind ik de reactie van de VHP-voorzitter evenwichtiger en behoedzamer, te meer daar Somohardjo beweert dat het om een serieus voorstel gaat (uiteraard de reactie op het voorstel van Somohardjo en niet de retoriek over het vernietigende regeerbeleid, want als Santokhi wordt aangeboden in de regering te stappen dan gebeurd dat). En breek me de bek niet open.Als burger met belangstelling voor de politiek, geen partijpolitiek, sta ik vaak klaar om mijn mening te ventileren met de bedoeling inzichten te vergroten, bij sommigen die beslissingsbevoegd zijn. Uit de schijnbaar serieuze mededeling van de heer Somohardjo blijkt hoe weinig kennis aanwezig is onder sommige politici, maar ook anderen die het beroepsmatig zouden moeten weten.Uit de verschillende reacties op het voorstel van Somohardjo, ook die van de staatsrechtgeleerde mr. Sam Polanen althans hetgeen in een plaatselijke krant op 30 december is verschenen, heb ik niet kunnen halen de onzin uit het voorstel. Vooral de reactie van mr. Polanen als kenner van het systeem heeft mij verplicht te reageren.Het is niet omdat Suriname geen Parlementair stelsel meer heeft dat het Parlement (Assemblee) met een meerderheid verder kan functioneren. In beide gevallen mag dat. Echter moeten, binnen het huidige stelsel, nu verplicht nieuwe verkiezingen in de kiesdistricten worden gehouden waar de opengevallen plaatsen zijn ontstaan, zodat De Nationale Assemblee kan voldoen aan de bepaling in artikel 61 van de Grondwet.Om deze reden, vind ik dat André Misiekaba blij moest zijn en niet verbaasd omdat bij de verkiezing werkelijk zou blijken of het volk zich in de steek gelaten voelt of denkt aan de grillen van deze regering te zijn overgelaten drie jaren voor de huidige zittingsperiode is afgelopen (bovendien met de mogelijkheid tot verruiming van de 26 zetels). Overigens is het gebruik dat in een democratische rechtsstaat het Parlement op een meerderheid van ten minste de helft plus één moet kunnen bogen, dan is er geen sprake van crisis in het parlement noch in de regering. Wat alle politici willen is macht om over ons te kunnen regeren, hoe dom zij ook zijn. Dat is eenmaal het lot van de democratie. Geert Wilders wordt de nieuwe Minister-President van Nederland in het nieuwe jaar.