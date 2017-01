'The Beauty' van beeldende kunstenaar René Tosari.





Beeldende kunstenaar René Tosari zal de aftrap doen van devan Readytex Art Gallery voor het jaar 2017. Op 5 januari, de eerste donderdag van het nieuwe jaar, presenteert de kunstenaar een collectie kunstwerken waar een heel bijzonder thema en ook een heel apart verhaal achter schuilt. Zijn werk heeft namelijk geheel te maken met een plant... met Syuru, oftewel Sorrel zoals Engelssprekenden het kennen.Langer dan een jaar geleden raakte Tosari door David Michael, een vriend die van Trinidad & Tobago afkomstig is, geïnteresseerd in de vrucht van de Syuru plant. Wanneer de kunstenaar ontdekt dat het hier gaat om een heel volhardende plant, die zich makkelijk vermenigvuldigt, en waar ook nog eens heerlijke en gezonde thee of sap van te maken is, begint er in zijn artistieke brein iets te borrelen. De verhalen van David over het gebruik van Sorrel in de traditionele Caribische cultuur en ook zijn eigen jeugdherinneringen over het gebruik van Syuru in Suriname, doen zijn interesse groeien. Het engagement dat het werk van Tosari vooral in de jaren tachtig van de vorige eeuw al vertoonde over bijvoorbeeld de landbouw en andere maatschappelijke thema’s, lijkt nu door Syuru weer aangewakkerd.Op zijn erf in Commewijne heeft de kunstenaar inmiddels vele Syuru planten groeien en ook de thee heeft hij nu altijd in huis. Plantjes en vruchtjes deelt hij gul uit en de interesse in de vrucht is uitgegroeid tot een nieuw kunstproject. Hij gaat met zijn kunst een nieuwe fase in. De inspiratie is soms letterlijk van het werk af te lezen, maar in de nieuwe collectie die Tosari donderdag presenteert, zijn ook interessante abstracte werkstukken te zien waar de link met Syuru niet direct vanaf te ‘lezen’ is.Tosari zal meer over zijn fascinatie voor Syuru vertellen. Hij laat volgens Readytex Art Gallery vooral zien hoe dit zijn werk beïnvloed heeft. Hij wordt in zijn presentatie bijgestaan door David Michael die kort ingaat op de geschiedenis en het gebruik van Sorrel in het Caribisch gebied.