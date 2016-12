Een woning op de hoek van de Flora- en de Jamaludinstraat is vrijdag afgebrand. Dit pand dat in hout was opgetrokken, stond bij aankomst van de brandweer al in ‘lichterlaaie’. De brandweer van post Geyersvlijt had het vuur na ongeveer tien minuten onder controle.De woning werd door negen mensen bewoond, onder wie zeven kinderen, meldt de brandweer Voorlichting. Twee kinderen probeerden zonder toezicht op het erf een ‘potje’ te stoken.Een 12-jarige ging op gegeven moment in de woonkamer om brandstof te halen. Hij naderde te dichtbij met een brandende aansteker de brandstof in een openstaande fles. De brandende fles viel in de woonkamer. Woning en inboedel zijn totaal in de vlammen opgegaan. De woning is niet tegen brand verzekerd.