Zes hoogbouw woningen zijn compleet afgebrand vrijdagmiddag aan de Anton de Komstraat.





Starnieuws verneemt dat tijdens reddingswerkzaamheden een groot bedrag en gouden sieraden zijn gestolen uit een woning die alleen schroeischade heeft opgelopen.Zes hoogbouwwoningen zijn door de brand geheel verwoest.Een man is tijdens de brand uit een van de woningen gesprongen. Hij wordt medisch behandeld in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Vier brandweerlieden voelden zich onwel tijdens het blussen van de brand en moesten naar de Spoedeisende Hulp. Drie van hen maken het intussen goed. Een brandweerman was voor observatie nog in het ziekenhuis.