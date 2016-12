Korpschef Agnes Daniel (archieffoto)





Daniel zei dat het nog steeds veelvuldig voorkomt dat vermiste personen terecht zijn, maar dat dit niet wordt doorgegeven aan de politie, waardoor het verdere onderzoek naar de reden van vermissing geen voortgang kan vinden.De afdeling Trafficking in Person (TIP) heeft dit jaar drie gevallen van mensenhandel en 21 gevallen van mensensmokkel onderzocht. Een aantal verdachten is aangehouden en in verzekering gesteld. Hiermee zijn alle zaken die in onderzoek waren opgehelderd. Veel media aandacht is volgens de korpschef besteed aan een criminele organisatie die vaak minderjarigen van het mannelijk geslacht exploiteerde.Een van de criminaliteitsvormen waar internationaal het land beoordeeld wordt is mensenhandel/mensensmokkel, bekend als TIP. "De afgelopen twee tot drie jaren hebben we als land internationaal slecht gestaan voor wat betreft TIP. Ter verbetering van deze positie is dit jaar proportioneel meer aandacht besteed aan het zichtbaar maken van TIP gerelateerde organisaties", deelde Daniel mee. Het KPS heeft actief geparticipeerd in de interdepartementale werkgroep TIP. Er zijn veel voorlichting, bewustwordings- en trainingssessies gehouden voor KPS-medewerkers en organisaties die een rol vervullen in de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel.