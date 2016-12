Een garage met daarin een personenauto en een motorfiets te Livorno, is vermoedelijk door vuurwerk volledig afgebrand. De ingeschakelde brandweer kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten.De woning die apart staat op het terrein heeft geen schade opgelopen. Volgens verklaring van de eigenaar was zijn 8-jarige zoon kort voor de brand bezig vuurwerk af te steken op het erf. Rondvliegende vonken zouden de brand in de garage hebben veroorzaakt.De politie doet een beroep op de gemeenschap altijd een veilige plek op te zoeken voor het afsteken van vuurwerk. Zo kunnen dit soort gevallen worden voorkomen. "Laat uw kinderen niet zonder toezicht bezig zijn met vuurwerk," zegt de politie Public Relations.