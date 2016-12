Maarten Adenildo alias 'Neginho' (48) is vermoedelijk om het leven gebracht waarna zijn lijk is gedumpt in een bosschage aan de Kleine Straat te Paramaribo-Noord. Het lichaam is donderdag ontdekt.De politie van Geyersvlijt heeft het ontzielde lichaam, dat steekverwondingen vertoont, met ontbloot bovenlijf aangetroffen. Aan de hand van de sporen ter plekke bestaat het vermoeden dat 'Neginho' om het leven is gebracht en vervolgens op de plek waar het lijk is gevonden moet zijn gedumpt. 'Neginho' is een bekende van de politie, die bij zijn aanhouding in 2015 bovengenoemde personalia heeft doorgegeven. Op het lijk zijn er geen enkele bescheiden aangetroffen.Het onderzoek wees uit dat 'Neginho' voor het laatst in de ochtenduren nog is gezien in de omgeving van Paramaribo-Noord. Zijn ontzield lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, meldt de politie Public Relations.