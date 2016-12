De felle brand aan de Anton de Komstraat. Drie woningen zijn afgebrand.





Een ooggetuige zegt aan Starnieuws dat de brand in een van de drie gebouwen dat als pension gebruikt werd, is ontstaan. Daarna sloeg het vuur over naar de overige panden. Het verkeer is behoorlijk gestremd."Haast elk jaar hebben we een grote brand in de stad en in deze omgeving. We weten niet of de woningen tegen brand verzekerd waren", deelt een buurtbewoner mee aan Starnieuws.Wanita Ramnath